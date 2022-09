AleBas81 : #Zielinski finalmente top, #Anguissa dominante, #Kvaratskhelia straripante, tutto bellissimo. Ma per me l'immagine… - Aa_doesit : vero, ma anguissa era statisticamente top 3 in pl - shinkansen___ : @pisto_gol osimhen vale mbappe, kvara ha qualità da top player,kim e anguissa sono una sicurezza. gli osservatori d… - crypto_38 : @MauOrbez1887 Anguissa è un top - NeminiNemo : @Zanderilmagno Quanto mi fa rosicare il Napoli che becca i fenomeni veri! Anguissa e kvasbasbfhilie sono top. Il di… -

Il meritato raddoppio arriva comunque al 31 , quandochiede e ottiene il triangolo a Zielinski, entra in area e infila Alisson in uscita con un preciso mancino. Poco dopo, Osimhen esce di ...... che De Vry non lo convince più tanto, Barella continua a non essere ale che lui forse s'è ... prima Kvaratskhelia fallisce il raddoppio, dopo un uno - due con Osimhen, e poitrafigge di ... Anguissa top contro il Liverpool: il centrocampista smentisce Giuntoli a suon di gol Ieri sera il Napoli di Spalletti cala il poker nell'esordio in Champions League e lancia un segnale importante in campo internazionale.Il Napoli ritorna, dopo due anni in Champions, avversario il Liverpool di Klopp. Gli azzurri partono alla grande e colgono il palo con Osimhen.