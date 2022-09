Vialli e la Cremonese, come si diventa grandi – VIDEO (Di mercoledì 7 settembre 2022) Uno straordinario tuffo nel passato: Gianluca Vialli racconta la sua infanzia e gli esordi con la Cremonese, trampolino di lancio della sua carriera Metti insieme Vialli e la Cremonese e l’emozione è sicura. La sua immagine allo stadio Zini per Cremonese-Sassuolo, indossando una maglia storica del club che lo ha fatto conoscere al grande calcio, è stata una delle più forti dell’ultimo periodo. Almeno per chi vuole bene a Gianluca – impossibile, non volergliene -, che è poi uno dei modi per essere affettivamente legati anche al calcio che lui ha vissuto e rappresentato. Massimiliano Alvini, il mister che ha fatto un lungo giro prima di arrivare in Serie A. Non sapeva che Vialli fosse allo stadio e si è emozionato nel venirne a conoscenza: «È un grande. Mi piacerebbe salutarlo. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Uno straordinario tuffo nel passato: Gianlucaracconta la sua infanzia e gli esordi con la, trampolino di lancio della sua carriera Metti insiemee lae l’emozione è sicura. La sua immagine allo stadio Zini per-Sassuolo, indossando una maglia storica del club che lo ha fatto conoscere al grande calcio, è stata una delle più forti dell’ultimo periodo. Almeno per chi vuole bene a Gianluca – impossibile, non volergliene -, che è poi uno dei modi per essere affettivamente legati anche al calcio che lui ha vissuto e rappresentato. Massimiliano Alvini, il mister che ha fatto un lungo giro prima di arrivare in Serie A. Non sapeva chefosse allo stadio e si è emozionato nel venirne a conoscenza: «È un grande. Mi piacerebbe salutarlo. ...

GoalItalia : Allo Zini c'è anche Gianluca Vialli, vestito di grigio e rosso, a tifare Cremonese ?? #CremoneseSassuolo - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Gianluca Vialli allo stadio a vedere la Cremonese, il tecnico Alvini si commuove: “Un grande, non sapevo fosse qui” ht… - Balu875651831 : RT @fattoquotidiano: Gianluca Vialli allo stadio a vedere la Cremonese, il tecnico Alvini si commuove: “Un grande, non sapevo fosse qui” ht… - zazoomblog : Gianluca Vialli allo stadio a vedere la Cremonese il tecnico Alvini si commuove: “Un grande non sapevo fosse qui” -… - fattoquotidiano : Gianluca Vialli allo stadio a vedere la Cremonese, il tecnico Alvini si commuove: “Un grande, non sapevo fosse qui” -