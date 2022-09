Sul lavoro il Pd fa il gioco delle tre carte (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Partito democratico in fatto di lavoro sembra avere le idee sempre più confuse. “Enrico Letta attacca il Jobs Act, varato proprio dal Pd, quale strumento che ha reso più precario il lavoro per i giovani, senza rendersi conto che Tommaso Nannicini (nella foto), il padre di questo provvedimento, è candidato tra le sue file”. A mettere in risalto quest’apparente contraddizione è Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle. “Per fare chiarezza e per aiutare Letta a fissare bene il recente passato – aggiunge il parlamentare pentastellato – ricordo anche che decreto Dignità, sgravi per le assunzioni di donne e giovani, Fondo nuove competenze, legge sui rider (solo per fare alcuni esempi) sono tutti provvedimenti realizzati dal Movimento 5 Stelle. E tutto questo avveniva mentre in Senato il Partito democratico si dava da fare, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Partito democratico in fatto disembra avere le idee sempre più confuse. “Enrico Letta attacca il Jobs Act, varato proprio dal Pd, quale strumento che ha reso più precario ilper i giovani, senza rendersi conto che Tommaso Nannicini (nella foto), il padre di questo provvedimento, è candidato tra le sue file”. A mettere in risalto quest’apparente contraddizione è Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle. “Per fare chiarezza e per aiutare Letta a fissare bene il recente passato – aggiunge il parlamentare pentastellato – ricordo anche che decreto Dignità, sgravi per le assunzioni di donne e giovani, Fondo nuove competenze, legge sui rider (solo per fare alcuni esempi) sono tutti provvedimenti realizzati dal Movimento 5 Stelle. E tutto questo avveniva mentre in Senato il Partito democratico si dava da fare, ...

