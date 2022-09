"Scenario devastante". Meteo, l'esperto Pasini: cosa accadrà fino a ottobre (Di mercoledì 7 settembre 2022) La cattiva notizia è che "farà caldo fino a novembre", quella buona è che "risparmieremo sulle bollette". "Ci aspettano ancora settimane di caldo, almeno sino a novembre, con il rischio che l'infiltrazione di correnti fredde - che dovrebbe aumentare - porti a nuovi eventi estremi come grandini e alluvioni", annuncia Antonello Pasini, primo ricercatore Cnr e docente di Fisica del Clima presso l'universita' degli Studi Roma Tre, in un'intervista all'Agi. L'esperto ha messo in guardia dai possibili effetti del cambiamento climatico nei mesi che ci aspettano: "È necessario premettere che fare previsioni a lungo termine" ma è "ragionevole stimare, sulla base delle analisi anche del Centro Europeo di previsioni a medio termine, che le prossime settimane, fino circa a novembre vedranno temperature comunque elevate, spinte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) La cattiva notizia è che "farà caldoa novembre", quella buona è che "risparmieremo sulle bollette". "Ci aspettano ancora settimane di caldo, almeno sino a novembre, con il rischio che l'infiltrazione di correnti fredde - che dovrebbe aumentare - porti a nuovi eventi estremi come grandini e alluvioni", annuncia Antonello, primo ricercatore Cnr e docente di Fisica del Clima presso l'universita' degli Studi Roma Tre, in un'intervista all'Agi. L'ha messo in guardia dai possibili effetti del cambiamento climatico nei mesi che ci aspettano: "È necessario premettere che fare previsioni a lungo termine" ma è "ragionevole stimare, sulla base delle analisi anche del Centro Europeo di previsioni a medio termine, che le prossime settimane,circa a novembre vedranno temperature comunque elevate, spinte ...

WILCHE91 : @PCinaglia @unione_popolare Visto che mi stai cestinando l'opzione diplomatica. Se si, in quale scenario? Vittoria… - marco73rm : Lo scenario che si prefigura è devastante ed il maggiore responsabile, come al solito, sono gli AMERICCHIONI/DEM!!!!!! - EnzoQuareEQ7 : RT @Cadelux: Inzaghi letteralmente disperato con un difensore centrale peraltro in scadenza che prega per averne un altro. Steven che ha bl… - NackaSkoglund89 : RT @Cadelux: Inzaghi letteralmente disperato con un difensore centrale peraltro in scadenza che prega per averne un altro. Steven che ha bl… - Cadelux : Inzaghi letteralmente disperato con un difensore centrale peraltro in scadenza che prega per averne un altro. Steve… -