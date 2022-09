Paratici | «Kulusevski e Bentancur? Le motivazioni fanno capire che è il momento di cambiare»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del dirigente del Tottenham Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport degli ex Juve. Ecco le parole del dirigente del Tottenham: «Spesso alcuni giocatori rendono a Milano e meno a Torino. A volte leche per qualcuno è ildiper qualcuno. Parliamo di giocatori di grande livello.ha giocato 2 mondiali e 200 partite alla Juve. Quando un giocatore gioca tante partite nello stesso club a volte lescemano e altri fattori possono incidere. Qui si sono ambientati subito molto bene anche Romero e, magari anche per il tipo di calcio. Siamo contenti di quello che stanno facendo. Speriamo ...

Fabio, ds del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Marsiglia : ' Devo dire che c'è stata grande disponibilità da parte del presidente e del club nel seguirci, ...... perché agli Spurs militano diversi ex Juve: daa Bentancur passando per Romero, difensore che però non ha mai indossato la maglia bianconera in gare ufficiali.