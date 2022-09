Ostia, scoperto museo archeologico ”occulto”: sequestrati oltre 7.000 reperti tra fossili, armi, oggetti sacrali e oro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ostia. Una vera e propria galleria d’arte, con tanto di teche in legno e vetro. All’interno c’era di tutto: reperti storici, archeologici, di origine antichissima, come strumenti, utensili, monete ma anche fossili. Alcuni di questi elementi archeologici risalgono addirittura al periodo cretaceo – quando c’erano i dinosauri, per intenderci meglio. Una galleria d’arte ”occulta” ad Ostia Una galleria d’arte sì, ma a pagamento: perché la collezioni privata veniva sponsorizzata in ogni modo, nel tentativo di attirare i facoltosi interessati al mondo dell’antiquariato e rimediare del denaro. Tutto è durato finché la Guardia di Finanza non ha fatto irruzione nell’edificio. L’operazione della Guardia di Finanza Nelle ultime ore, infatti, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto e sequestrato una collezione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022). Una vera e propria galleria d’arte, con tanto di teche in legno e vetro. All’interno c’era di tutto: reperti storici, archeologici, di origine antichissima, come strumenti, utensili, monete ma anche. Alcuni di questi elementi archeologici risalgono addirittura al periodo cretaceo – quando c’erano i dinosauri, per intenderci meglio. Una galleria d’arte ”occulta” adUna galleria d’arte sì, ma a pagamento: perché la collezioni privata veniva sponsorizzata in ogni modo, nel tentativo di attirare i facoltosi interessati al mondo dell’antiquariato e rimediare del denaro. Tutto è durato finché la Guardia di Finanza non ha fatto irruzione nell’edificio. L’operazione della Guardia di Finanza Nelle ultime ore, infatti, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hannoe sequestrato una collezione ...

