Meloni | “Sono per l’abolizione del reddito di cittadinanza”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “per”. Non usa mezzi termini Giorgia, che a Porta a porta ha confermato di voler porre fine aldi. “Lo dico chiaramente, serve assistenza per chi non può lavorare, per chi può cii centri per l’impiego, ad esempio. Abbiamo anche il fondo sociale europeo, per formare le persone”, ha detto la leader del centrodestra alla trasmissione condotta da Bruno Vespa. “Io non lascerò indietro nessuno”. Nel suo intervento,ha confermato la contrarietà allo scostamento di bilancio, a differenza di quanto chiesto dall’alleato Matteo Salvini, ma in linea con l’orientamento dell’attuale governo. “Il tema energetico è quello che ci sta più a cuore”, ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, che ha confermato il sostegno alla ...