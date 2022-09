Liverpool, Klopp: "Napoli forte, città pericolosa? Non vi do titoli" e Alisson ringrazia Spalletti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, e Alisson, portiere del Liverpool, hanno parlato in Press Conference alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool: "Thiago Alcantara si e' allenato e potrebbe essere teoricamente pronto. Henderson? Magari dopo la sosta lo rivedremo disponibile. Arthur in questo momento ha bisogno di giocare a calcio. Non si era allenato in gruppo con la Juve per tanto tempo. Non ha la capacita' di giocare tutta la partita. Deve abituarsi a certi livelli, dobbiamo stare attenti con la condizione fisica del giocatore. Non so se abbiamo sempre perso qua, forsi si sia col Dortmund che col Liverpool, ma spesso quando ci siamo trovati nel girone del Napoli ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jurgen, allenatore del, e, portiere del, hanno parlato in Press Conference alla vigilia della sfida di Champions contro ilJurgen, allenatore del: "Thiago Alcantara si e' allenato e potrebbe essere teoricamente pronto. Henderson? Magari dopo la sosta lo rivedremo disponibile. Arthur in questo momento ha bisogno di giocare a calcio. Non si era allenato in gruppo con la Juve per tanto tempo. Non ha la capacita' di giocare tutta la partita. Deve abituarsi a certi livelli, dobbiamo stare attenti con la condizione fisica del giocatore. Non so se abbiamo sempre perso qua, forsi si sia col Dortmund che col, ma spesso quando ci siamo trovati nel girone del...

