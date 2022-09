Liverpool ai tifosi: “A Napoli attenti a furti e rapine”, è bufera social (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“A Napoli attenti a furti e rapine”. Questo il messaggio del Liverpool, tramite uno dei propri account ufficiali Twitter, rivolto ai propri tifosi in vista della trasferta a Napoli per la sfida di Champions League. “Informazioni per i tifosi del Napoli per la partita di domani: i supporters che arriveranno a Napoli il giorno prima dovrebbero rimanere nei rispettivi hotel per bere e mangiare. Si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra quando si viaggia“, è uno dei tweet della società red. “I fans non dovrebbero aggregarsi in aree pubbliche e dovrebbero evitare di ritrovarsi isolati in aree lontane dalla zona portuale della città. Raccomandiamo fortemente di evitare il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“A”. Questo il messaggio del, tramite uno dei propri account ufficiali Twitter, rivolto ai propriin vista della trasferta aper la sfida di Champions League. “Informazioni per idelper la partita di domani: i supporters che arriveranno ail giorno prima dovrebbero rimanere nei rispettivi hotel per bere e mangiare. Si consiglia vivamente di non indossare i colori della squadra quando si viaggia“, è uno dei tweet della società red. “I fans non dovrebbero aggregarsi in aree pubbliche e dovrebbero evitare di ritrovarsi isolati in aree lontane dalla zona portuale della città. Raccomandiamo fortemente di evitare il ...

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - Stemar7Denari : A scanso di equivoci, i tifosi del Liverpool hanno passato la serata di ieri a #Salerno. Le tifoserie delle due cit… - Juliano34gmail1 : Bella questa 4 tifosi gobbi sono stati arrestati per cori razzisti saranno sicuramente padani e vedere i commenti d… - soffemenne : RT @Gianskrt: Tifosi del Liverpool 5 minuti dopo essere arrivati a Napoli: - monelloevoluto : @AddioClaudio @emilio_giuliano @sscnapoli @ADeLaurentiis @LFC @ComuneNapoli Cerco di spiegartelo in modo semplice,p… -