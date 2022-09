Italian Baseball Series 2022: San Marino travolgente su Parma in gara-5, sabato la prima chance di scudetto (Di mercoledì 7 settembre 2022) San Marino è a una sola vittoria dalla conferma del titolo di Campione d’Italia. travolgente la prova in gara-5 al Nino Cavalli, che significa due cose: la prima è che, con il 10-3 di stasera, arriva il 3-2 nella serie delle Italian Baseball Series 2022, la seconda è che gara-6, sabato 10, la potrà giocare con il sostegno del pubblico amico a Serravalle. La squadra di Doriano Bindi inizia a farsi sentire pesantemente nel secondo inning. I singoli di Pulzetti e Ferrini e il doppio da 2 RBI di Batista fanno la differenza, mettendo subito le cose in chiaro con un potente 4-0. Il Parmaclima accorcia le distanze con i singoli di Gonzalez e Mineo nella terza ripresa, ma deve vedere ancora accadere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sanè a una sola vittoria dalla conferma del titolo di Campione d’Italia.la prova in-5 al Nino Cavalli, che significa due cose: laè che, con il 10-3 di stasera, arriva il 3-2 nella serie delle, la seconda è che-6,10, la potrà giocare con il sostegno del pubblico amico a Serravalle. La squadra di Doriano Bindi inizia a farsi sentire pesantemente nel secondo inning. I singoli di Pulzetti e Ferrini e il doppio da 2 RBI di Batista fanno la differenza, mettendo subito le cose in chiaro con un potente 4-0. Ilclima accorcia le distanze con i singoli di Gonzalez e Mineo nella terza ripresa, ma deve vedere ancora accadere ...

