Inter | Salihamidzic | “Non è vero che Bayern e Barcellona sono le favorite nel girone”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il ds delMonaco, Hasan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport prima della gara di Champions League contro l’. Ecco le sue parole: “Oggi sarà più difficile per l’o per il? Conosco il calcio italiano, so come si gioca, per noi sarà molto difficile. Il gruppo è duro.nel? Per me non è così. Si deve prima giocare, non si può pensare chesiano già agli ottavi. Non faremo questo errore. Noi abbiamo una buona squadra, ma giochiamo contro club forti. Servono concentrazione e focus sull’avversario”. SportFace.