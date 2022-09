Hugh Jackman | «The Son ha cambiato il modo in cui faccio il padre»

BestMovieItalia : Venezia 79, Hugh Jackman racconta The Son: «Il testo di Florian Zeller ha acceso un fuoco dentro di me» -… - RobMacCready : RT @valeangelsback: Hugh Jackman. Il ciambellano della corte dei filantropi. Pubblicizza il nuovo libro di Bill Gates sulla crisi climatic… - SkyTG24 : Venezia 79, gli arrivi di oggi da Hugh Jackman a Vanessa Kirby. FOTO - DRIV3RSLICENCE : comunque hugh jackman celebrità meno problematica della vita - mcbeatIes : Ogni volta che vedo Hugh Jackman mi viene solo questo -

'The Son' è incentrato su Peter (), la cui vita frenetica con il figlio appena nato e la nuova compagna Beth (Vanessa Kirby) viene sconvolta quando l'ex moglie Kate (Laura Dern) ...The Son - Zen McGrath, Laura Dern,The Son è incentrato su Peter (), la cui vita frenetica con il figlio appena nato e la nuova compagna Beth (Vanessa Kirby) viene sconvolta ...Con un look ricercato e... infiammato, Vanessa Kirby è arrivata al Lido per presentare The Son, il film che la vede protagonista con Hugh Jackman e Laura Dern.L'intervista a Florian Zeller, resgista di The Son, film presentato in Concorso a Venezia 79 con protagonisti Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby ...