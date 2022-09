(Di mercoledì 7 settembre 2022) Michaeldella sezione di Ravenna arbitrerà la partita fra, in programma a Genova sabato alle ore 20,45 e valida per la 6/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie ...

Agenzia ANSA

Michaeldella sezione di Ravenna arbitrerà la partita fra Sampdoria e Milan, in programma a Genova sabato alle ore 20,45 e valida per la 6/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A. ...Lazio - Napoli (ore 20.45): Sozza di Seregno (Rocca - Vono/Serra;- Ranghetti). . Fabbri arbitra Sampdoria-Milan, Inter-Torino ad Ayroldi - Calcio Santoro arbitrerà Napoli-Spezia, Marcenaro per Juve-Salernitana ROMA (ITALPRESS) - Michael Fabbri della sezione di Ravenna è l'arbitro designato ...L’Associazione Italiana Arbitri sul proprio sito ufficiale ... la direzione gara è stata affidata a Fabbri. Di seguito le lista completa di tutte le designazioni: ...