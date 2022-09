Elezioni: la 'prima volta' solo per amore, spot Verdi-Sinistra strizza occhio a giovani (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - La prima volta è come il sesso: solo per amore. strizza l'occhio ai giovani la campagna dell'alleanza Verdi-Sinistra per le Elezioni politiche del 25 settembre, e lo fa con un video, intitolato non a caso 'la prima volta', "rivolto a tutti quei giovani che si apprestano a votare e che allo stesso tempo iniziano a vivere liberamente la propria sessualità. L'amore, per la natura, per i diritti e per la propria generazione infatti è il tema centrale della campagna in questione, citato più volte dai ragazzi intervistati nel video", spiega Avs in una nota. "Nel 2022, l'1,1 per cento degli elettori ha compiuto 18 anni e il 5,7 per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Laè come il sesso:perl'aila campagna dell'alleanzaper lepolitiche del 25 settembre, e lo fa con un video, intitolato non a caso 'la', "rivolto a tutti queiche si apprestano a votare e che allo stesso tempo iniziano a vivere liberamente la propria sessualità. L', per la natura, per i diritti e per la propria generazione infatti è il tema centrale della campagna in questione, citato più volte dai ragazzi intervistati nel video", spiega Avs in una nota. "Nel 2022, l'1,1 per cento degli elettori ha compiuto 18 anni e il 5,7 per ...

