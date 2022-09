Dicono che Belen Rodriguez sia gelosa di Elodie ma non è così (Di mercoledì 7 settembre 2022) Proprio ieri, in una intervista per Vanity Fair, senza troppi commenti, Elodie ha confermato la sua storia con Andrea Iannone. Una frequentazione, una bella conoscenza che potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso anche se per il momento, non si fanno piani, non si fanno progetti. Elodie non si sbilancia mentre l’ex campione di MotoGp non commenta. Sui social si sa, il gossip impazza e nelle ultime ore, molte malelingue, hanno cercato delle reazioni a questa storia. E’ iniziata quindi a circolare la notizia: Belen, molto amica di Elodie, non avrebbe gradito questa frequentazione tanto da smettere di mettere like alle sue foto, anche alle bellissime immagini della cantante che ha da poco debuttato al cinema , con un film presentato a Venezia come attrice. Alcuni hanno anche pensato che la Rodriguez, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 settembre 2022) Proprio ieri, in una intervista per Vanity Fair, senza troppi commenti,ha confermato la sua storia con Andrea Iannone. Una frequentazione, una bella conoscenza che potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso anche se per il momento, non si fanno piani, non si fanno progetti.non si sbilancia mentre l’ex campione di MotoGp non commenta. Sui social si sa, il gossip impazza e nelle ultime ore, molte malelingue, hanno cercato delle reazioni a questa storia. E’ iniziata quindi a circolare la notizia:, molto amica di, non avrebbe gradito questa frequentazione tanto da smettere di mettere like alle sue foto, anche alle bellissime immagini della cantante che ha da poco debuttato al cinema , con un film presentato a Venezia come attrice. Alcuni hanno anche pensato che la, ...

