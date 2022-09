Blitz dei carabinieri nel Casertano, sequestrate droga e manette (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un arresto per spaccio di droga e una denuncia per possesso di manette appartenenti alle forze dell’ordine: è il bilancio dell’operazione di controllo del territorio svolto dai carabinieri a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e nei comuni limitrofi; vi hanno preso parte i militari della locale Compagnia e il personale del nucleo carabinieri cinofili di Sarno (Salerno). In particolare una 32enne di Recale è stata arrestata e posta ai domiciliari perché trovata in possesso di 16 dosi di cocaina per un peso di oltre dieci grammi e di hashish. Un 25enne è stato invece denunciato perché aveva con sé, oltre che della marijuana per cui è stato segnalato al prefetto, anche una cartuccia inesplosa per pistola ed un paio di manette. I carabinieri hanno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un arresto per spaccio die una denuncia per possesso diappartenenti alle forze dell’ordine: è il bilancio dell’operazione di controllo del territorio svolto daia Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e nei comuni limitrofi; vi hanno preso parte i militari della locale Compagnia e il personale del nucleocinofili di Sarno (Salerno). In particolare una 32enne di Recale è stata arrestata e posta ai domiciliari perché trovata in possesso di 16 dosi di cocaina per un peso di oltre dieci grammi e di hashish. Un 25enne è stato invece denunciato perché aveva con sé, oltre che della marijuana per cui è stato segnalato al prefetto, anche una cartuccia inesplosa per pistola ed un paio di. Ihanno ...

