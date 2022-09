Ultime Notizie Roma del 06-09-2022 ore 17:10 (Di martedì 6 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza gas Cingolani il Ministero ha pubblicato il regolamento per realizzare da subito risparmi utile a livello europeo a prepararsi ad eventuali interruzioni delle forniture dalla Russia tra le misure previste una riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali artigianali e assimilabili da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza Per tutti gli altri dei limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni Per quanto attiene il periodo di accensione e di un’ora Per quanto attiene la durata giornaliera di accensione e quanto si legge nel regolamento del mite per il contenimento dei consumi di gas in cui si precisa tuttavia che sono fatte Salve le utenze sensibili ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza gas Cingolani il Ministero ha pubblicato il regolamento per realizzare da subito risparmi utile a livello europeo a prepararsi ad eventuali interruzioni delle forniture dalla Russia tra le misure previste una riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali artigianali e assimilabili da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza Per tutti gli altri dei limiti di esercizio degli impianti termici sono ridotti di 15 giorni Per quanto attiene il periodo di accensione e di un’ora Per quanto attiene la durata giornaliera di accensione e quanto si legge nel regolamento del mite per il contenimento dei consumi di gas in cui si precisa tuttavia che sono fatte Salve le utenze sensibili ...

