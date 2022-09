Napoli-Liverpool, Spalletti: “Convito di poter fare una grande gara” (Di martedì 6 settembre 2022) “La musica di Champions è qualcosa che emoziona, brillano gli occhi a tutti. Questo è un premio a quello che è stato il campionato dell’anno scorso, giocare questa competizione è l’obiettivo di tutti”, esordisce così mister Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida in Champions League contro il Liverpool. “Ho a disposizione una grande squadra, sono convinto che potremmo fare una buona gara. Cercheremo ovviamente di migliorare rispetto alla prestazione contro la Lazio. Lozano è a disposizione, ha fatto tutto l’allenamento. Osimhen ieri aveva questo fastidio e ha fatto differenziato oggi. Tornerà in gruppo domani mattina, se la risposta sarà positiva potrà giocare”. Su Kvaratskhelia ha aggiunto: “Mi sembra in condizione perfetta e siamo molto contenti di lui sia come calciatore che come ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) “La musica di Champions è qualcosa che emoziona, brillano gli occhi a tutti. Questo è un premio a quello che è stato il campionato dell’anno scorso, giocare questa competizione è l’obiettivo di tutti”, esordisce così mister Luciano, alla vigilia della sfida in Champions League contro il. “Ho a disposizione unasquadra, sono convinto che potremmouna buona. Cercheremo ovviamente di migliorare rispetto alla prestazione contro la Lazio. Lozano è a disposizione, ha fatto tutto l’allenamento. Osimhen ieri aveva questo fastidio e ha fatto differenziato oggi. Tornerà in gruppo domani mattina, se la risposta sarà positiva potrà giocare”. Su Kvaratskhelia ha aggiunto: “Mi sembra in condizione perfetta e siamo molto contenti di lui sia come calciatore che come ...

