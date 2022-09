Mafia, non si ferma la caccia a Messina Denaro: decine di arresti nel Trapanese (Di martedì 6 settembre 2022) Trapani – Maxi operazione dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani contro l’area grigia dei presunti favoreggiatori del superlatitante Matteo Messina Denaro. L’inchiesta della Dda di Palermo che all’alba ha portato all’arresto di una settantina di persone, ritenute vicine al boss, “ha restituito l’immagine di una perdurante vitalità di Cosa nostra Trapanese che continua a regolare il proprio funzionamento sul più rigoroso rispetto delle regole ordinamentali che hanno nel tempo contraddistinto l’agire dell’organizzazione”, dice l’Arma dei Carabinieri che ha condotto l’inchiesta. Il monitoraggio delle famiglie mafiose di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Marsala, nelle loro espressioni di vertice “ha fatto emergere, in primo luogo, la figura di un uomo d’onore campobellese che, recentemente scarcerato e già ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Trapani – Maxi operazione dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani contro l’area grigia dei presunti favoreggiatori del superlatitante Matteo. L’inchiesta della Dda di Palermo che all’alba ha portato all’arresto di una settantina di persone, ritenute vicine al boss, “ha restituito l’immagine di una perdurante vitalità di Cosa nostrache continua a regolare il proprio funzionamento sul più rigoroso rispetto delle regole ordinamentali che hanno nel tempo contraddistinto l’agire dell’organizzazione”, dice l’Arma dei Carabinieri che ha condotto l’inchiesta. Il monitoraggio delle famiglie mafiose di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Marsala, nelle loro espressioni di vertice “ha fatto emergere, in primo luogo, la figura di un uomo d’onore campobellese che, recentemente scarcerato e già ...

