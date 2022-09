Gas, minacce da Mosca: da Cingolani solo un “No comment”. Fonti del governo: “L’Italia non è ricattabile” (Di martedì 6 settembre 2022) Alle minacce di Mosca alL’Italia il ministro Cingolani sceglie di replicare con il silenzio. Un azzardo diplomatico, quello russo, rispetto al quale il ministro alla Transizione ecologica, raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, ha scelto di trincerarsi dietro un sintetico «». Spiegando poi all’agenzia di stampa: «A questi attacchi preferisco non rispondere». Tentando sbrigativamente di lasciarsi alle spalle l’attacco frontale arrivato da Mosca a poche ore dalla pubblicazione del suo «piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale». Gas, alle minacce di Mosca Cingolani si trincera nel silenzio Un documento, quello a cui il responsabile del Mite lavora da mesi, tacciato dalla portavoce del ministero degli Esteri di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) Alledialil ministrosceglie di replicare con il silenzio. Un azzardo diplomatico, quello russo, rispetto al quale il ministro alla Transizione ecologica, raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, ha scelto di trincerarsi dietro un sintetico «». Spiegando poi all’agenzia di stampa: «A questi attacchi preferisco non rispondere». Tentando sbrigativamente di lasciarsi alle spalle l’attacco frontale arrivato daa poche ore dalla pubblicazione del suo «piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale». Gas, alledisi trincera nel silenzio Un documento, quello a cui il responsabile del Mite lavora da mesi, tacciato dalla portavoce del ministero degli Esteri di ...

