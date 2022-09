Finlandia, è in vigore la riforma del congedo parentale: 160 giorni per ogni genitore, 63 trasferibili al partner (Di martedì 6 settembre 2022) In Finlandia è in vigore dal 4 settembre la riforma del congedo parentale: entrambi i genitori potranno prendere 160 giorni e trasferirne 63 al partner o un altro caregiver se lo desiderano. La formula, spiega il governo, punta a permettere di conciliare “carriera e vita familiare più facilmente” e vuole superare la suddivisione fra maternità e congedo di paternità. È estesa a tutti i modelli familiari esistenti: nei criteri non viene preso in considerazione il sesso dei genitori, né il fatto che siano i genitori biologici o adottivi del bambino. Anzi, la premier Sanna Marin ha spiegato che il diritto vale anche per chi ha i figli in affidamento. Le famiglie monogenitoriali potranno invece avvalersi di entrambe le quote (160 + 160), come si legge sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Inè indal 4 settembre ladel: entrambi i genitori potranno prendere 160e trasferirne 63 alo un altro caregiver se lo desiderano. La formula, spiega il governo, punta a permettere di conciliare “carriera e vita familiare più facilmente” e vuole superare la suddivisione fra maternità edi paternità. È estesa a tutti i modelli familiari esistenti: nei criteri non viene preso in considerazione il sesso dei genitori, né il fatto che siano i genitori biologici o adottivi del bambino. Anzi, la premier Sanna Marin ha spiegato che il diritto vale anche per chi ha i figli in affidamento. Le famiglie monogenitoriali potranno invece avvalersi di entrambe le quote (160 + 160), come si legge sul ...

