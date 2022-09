Elezioni 2022, Conte: “In pochi per Di Maio, non ha senso votarlo” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Chi difende il reddito di cittadinanza dovrebbe votare il M5S o Luigi Di Maio, che da leader del Movimento guidò la battaglia per introdurlo? “Di Maio ha percentuali molto basse, non ha molto senso votarlo…”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di TeleLombardia. “Soprattutto ha abiurato a tutte le battaglie M5S, ha rinnegato tutto il passato, sarebbe come votare un fuordopera”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Chi difende il reddito di cittadinanza dovrebbe votare il M5S o Luigi Di, che da leader del Movimento guidò la battaglia per introdurlo? “Diha percentuali molto basse, non ha molto…”. Così il leader del M5S, Giuseppe, ospite di TeleLombardia. “Soprattutto ha abiurato a tutte le battaglie M5S, ha rinnegato tutto il passato, sarebbe come votare un fuordopera”. L'articolo proviene da Italia Sera.

PagellaPolitica : ?? Il 96 per cento delle promesse contenute nei programmi elettorali è senza coperture economiche:… - fattoquotidiano : Elezioni, Fratoianni: “Contento che Conte parli di transizione energetica e salari, da ambientalista di sinistra è… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - Simona66835502 : RT @NFratoianni: Elezioni, Fratoianni: 'Calenda ossessionato, se cerca agenda vada in cartoleria' - Italia - - News24_it : Elezioni 2022, Conte: 'In pochi per Di Maio, non ha senso votarlo' -