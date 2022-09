Motosprint.it

Manca poco all'appuntamento dedicato alle "enduro stradali" in pista. Tra le moto iscritte alla gara del Mugello della MetzelerCrossover Cup by Motosprint , dueR 1250 GS allestite da Nova Moto , concessionariaMotorrad di Firenze. Segnatevi la data: il 17 - 18 settembre si correrà la tappa unica del primo storico ......anno in sella allaschierata da Pistard Racing , il pilota di Anzio è in testa alla classe 1000 del National Trophy, Campionato organizzato dal Motoclub Spoleto che corre nel contesto del, ... CIV: le BMW di Nova Moto al via della Crossover Cup al Mugello Tra le enduro stradali impegnate sulla pista toscana per l'evento a loro dedicato, ce ne saranno due della Casa tedesca allestite dalla concessionaria fiorentina ...BMW Motorrad vanta una gamma davvero ricca e che copre quasi ogni specialità. Ci sono però dei "buchi". Pensiamo al segmento del cross e dell'enduro specialistico, ma se andiamo a "spulciare" il ...