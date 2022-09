Calcio femminile, l’Italia si qualifica ai Mondiali 2023! Decisiva la vittoria per 2-0 sulla Romania (Di martedì 6 settembre 2022) Missione compiuta al “Paolo Mazza” di Ferrara. La Nazionale italiana di Calcio femminile ha sconfitto la Romania 2-0 nell’ultima sfida del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda e ha ottenuto il pass iridato da prima del raggruppamento. Una partita ricca di tensione nella quale le ragazzi di Milena Bertolini hanno davvero patito l’importanza della posta in palio, ma alla fine sono venute fuori le realizzazioni di Valentina Giacinti al 29? e di Lisa Boattin al 74?, decisive per la qualificazione. Un risultato significativo perché si tratta della seconda volta consecutiva che l’Italia raggiunge questo traguardo a discapito della Svizzera (seconda e ai play-off). PRIMO TEMPO – Bertolini vara un 4-3-3 con Bonfantini, Girelli e Giacinti ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Missione compiuta al “Paolo Mazza” di Ferrara. La Nazionale italiana diha sconfitto la2-0 nell’ultima sfida del Gruppo G dizione ai2023 in Australia e in Nuova Zelanda e ha ottenuto il pass iridato da prima del raggruppamento. Una partita ricca di tensione nella quale le ragazzi di Milena Bertolini hanno davvero patito l’importanza della posta in palio, ma alla fine sono venute fuori le realizzazioni di Valentina Giacinti al 29? e di Lisa Boattin al 74?, decisive per lazione. Un risultato significativo perché si tratta della seconda volta consecutiva cheraggiunge questo traguardo a discapito della Svizzera (seconda e ai play-off). PRIMO TEMPO – Bertolini vara un 4-3-3 con Bonfantini, Girelli e Giacinti ...

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO L'Italia si qualifica al Mondiale femminile 2023 Decisiva la vittoria con la Romania #SkySport #FIFAWWC - Silvia_Mio86 : RT @Crez98: La nazionale di calcio femminile si è qualificata per i mondiali 2023 sto piangendo?????? - EmanueleMaroso : @AAlciato Mi scusi Alessandro ma qui sono totalmente in disaccordo col suo pensiero. Ho provato a seguire il calcio… - moonylvpin_ : RT @Crez98: La nazionale di calcio femminile si è qualificata per i mondiali 2023 sto piangendo?????? - PesceFrancesco1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CALCIO L'Italia si qualifica al Mondiale femminile 2023 Decisiva la vittoria con la Romania #SkySport #FIFAWWC -