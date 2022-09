Aversa | bimbo sparisce nel nulla | mezzo quartiere lo cerca ma i genitori lo ritrovano a casa

(Di martedì 6 settembre 2022) Sparito adin via Orabona. Si sono vissuti momenti di paura nella città normanna nel pomeriggio di ieri. Un bambino di pochi anni era sparito e isi erano subito attivati per mettersi alla ridel piccolo., bambinonel: poi il felice epilogo. “Ho fatto uno scherzo” Teatro della vicenda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Edizione Caserta

... una proveniente dal distaccamento di Mondragone e una da quello di. I due ragazzini di 10 e ... Ildi sei anni è stato trovato senza vita in mare. Sul posto sono intervenuti anche un ...Undi circa sei anni morto in mare, il fratellino di 10 ricoverato in gravi condizioni in ...di porto di Castel Volturno e le unità dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Mondragone ed... Denunciano scomparsa del figlio, ma lui si è nascosto in casa: “Vi ho fatto lo scherzo”