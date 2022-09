Alla Mostra del cinema arrivano Hugh Jackman, più intenso che mai, e la Vanessa Kirby di “The Crown” (Di martedì 6 settembre 2022) Coincidenze curiose: Alla Mostra di Venezia oggi si presentano in gara due film che indagano i chiaroscuri della paternità (The Son di Florian Zeller) e quelli della maternità (Saint Omer di Alice Diop). Casey Affleck – fratello di quello che sta diventando soprattutto il marito di Jennifer Lopez – impersona un cantautore in una storia vera. Ma spazio anche e a due documentari: l’ode Alla forza del popolo ucraino di e l’ode al cinema di Enrico Ghezzi. Hugh Jackman, Laura Dern e Zen McGrath in “The Son”. Leggi anche › Venezia omaggia Pier Paolo Pasolini, nel suo centenario, col capolavoro bandito Adolescenti & salute mentale Dopo il lodato (e premiato) The Father, Florian ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 settembre 2022) Coincidenze curiose:di Venezia oggi si presentano in gara due film che indagano i chiaroscuri della paternità (The Son di Florian Zeller) e quelli della maternità (Saint Omer di Alice Diop). Casey Affleck – fratello di quello che sta diventando soprattutto il marito di Jennifer Lopez – impersona un cantautore in una storia vera. Ma spazio anche e a due documentari: l’odeforza del popolo ucraino di e l’ode aldi Enrico Ghezzi., Laura Dern e Zen McGrath in “The Son”. Leggi anche › Venezia omaggia Pier Paolo Pasolini, nel suo centenario, col capolavoro bandito Adolescenti & salute mentale Dopo il lodato (e premiato) The Father, Florian ...

SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - michele_bravi : Il film “Amanda” presentato ieri in concorso alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà… - WeCinema : 'Love life' racconta una storia d’amore che ricorda quanto il dolore sia difficile da condividere... Sul red carpet… - Aliceon98 : RT @Ali_psy2: Tommaso Zorzi che ci spiega il film che andrà a vedere è l'unico finora ad aver capito il vero motivo per il quale si va alla… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Gianni Amelio: 'Nel mio film c'è risonanza nell'oggi, nella violenza contro i diritti della persona'.… -