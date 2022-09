Alfonso Signorini verità: perché Adriana Volpe non è opinionista del GF VIP 7 (Di martedì 6 settembre 2022) Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista bomba per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Senza rinunciare alla sua solita vena pungente, ha spiegato nel dettaglio la scelta delle opinioniste del Grande Fratello Vip 7: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Ecco perché Alfonso Signorini non ha voluto Adriana Volpe opinionista del Grande Fratello Vip 7 Dopo mesi di gossip e dichiarazioni da più parti, finalmente scopriamo la versione di Alfonso Signorini sulla mancata scelta di Adriana Volpe come opinionista del Grande Fratello Vip 7. L’ex opinionista, ora in forze a La vita in diretta, aveva ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 settembre 2022)ha rilasciato un’intervista bomba per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Senza rinunciare alla sua solita vena pungente, ha spiegato nel dettaglio la scelta delle opinioniste del Grande Fratello Vip 7: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Ecconon ha volutodel Grande Fratello Vip 7 Dopo mesi di gossip e dichiarazioni da più parti, finalmente scopriamo la versione disulla mancata scelta dicomedel Grande Fratello Vip 7. L’ex, ora in forze a La vita in diretta, aveva ...

tuttopuntotv : Alfonso Signorini verità: perché Adriana Volpe non è opinionista del GF VIP 7 #gfvip #gfvip7 #alfonsosignorini… - infoitcultura : Alfonso Signorini chiarisce come voteranno i concorrenti del GF Vip 7 - IsaeChia : #GfVip 7, Alfonso Signorini confessa cosa lo infastidiva di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli lo scorso anno, poi sv… - tuttopuntotv : Alfonso Signorini chiarisce come voteranno i concorrenti del GF Vip 7 #gfvip #gfvip7 #alfonsoSignorini… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Alfonso Signorini ha deciso di seminare indizi sui possibili concorrenti del GF Vip e di non svelare fino alla data dell… -