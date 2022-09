Venezia 79 | Harry Styles | “Fare l’attore è divertente | forse continuerò”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Continuare a recitare? In realtà ancora non lo so. Io mi sento molto fortunato, perché faccio un lavoro che mi piace, ma cerco di non guardare troppo avanti, vivo quasi giorno per giorno”. Lo ha detto la popstarnel corso della conferenza stampa alla Mostra del Cinema diper presentare il film Fuori concorso “Don’t Worry Darling” di Olivia Wilde, dove la regista dirige il celebre fidanzato. “Mi piace sia cantare che recitare, entrambe le professioni sono belle e divertenti. Mi piace essere presente in questi due mondi – ha aggiunto il cantautore britannico ex frontman della band One Direction – e sono sicuro che ci saranno delle nuove opportunità anche nel cinema. Ma ora francamente non lo so cosa accadrà”. “Sono estremamente grato – ha aggiunto – a tutti quelli che mi hanno aiutato e a tutti ...