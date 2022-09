Un Posto al Sole, anticipazioni (5-9 settembre 2022): Niko disposto a tutto per Jimmy (Di lunedì 5 settembre 2022) Un Posto al Sole: Niko affranto per la morte di Susanna La morte di Susanna scuote gli abitanti di Palazzo Palladini. In particolare, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la preoccupazione di Niko sarà quella di proteggere Jimmy da nuove sofferenze… Maggiori dettagli su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2022 Le famiglie del palazzo sono ancora scosse per gli eventi che hanno stravolto le loro vite. E per la famiglia Bruni sono ore di apprensione in ospedale. ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 settembre 2022) Unalaffranto per la morte di Susanna La morte di Susanna scuote gli abitanti di Palazzo Palladini. In particolare, nelle prossime puntate di Unal, la preoccupazione disarà quella di proteggereda nuove sofferenze… Maggiori dettagli su quello che accadrà nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3. Unalda lunedì 5 a venerdì 9Le famiglie del palazzo sono ancora scosse per gli eventi che hanno stravolto le loro vite. E per la famiglia Bruni sono ore di apprensione in ospedale. ...

