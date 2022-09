Raccolta di carta e cartone | Bergamo virtuosa con 65 | 5 kg per ogni abitante

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nel 2021 in Lombardia sono state raccolte e avviate a riciclo più di 570.000 tonnellate dicon un incremento di 5.915 tonnellate rispetto al 2020. Lo rende noto il 27° Rapporto Annuale sulladifferenziata diin Italia presentato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Un dato che segna l’eccellenza dei cittadini lombardi nell’attenzione alla pratica delladifferenziata, soprattutto per quanto riguarda. Nonostante i mutamenti dovuti a stop e ripartenze nell’ultima fase dura della pandemiacittadino della regione ha differenziato 57,5 kg durante l’anno, media pro-capite molto vicina a quella nazionale (60,8 ...

...1 Kg; - Provincia di Rimini: poco più di 32.000 tonnellate raccolte con un pro - capite di 95,4 Kg/ab - anno; Quantità e qualità delladifferenziata die cartone in Italia A ...Ladie cartone verrà, invece, gestita e potenziata tramite"porta a porta" con apposite attrezzature collocate nei cortili condominiali o in punti di accumulo stradali. In ...La media pro-capite nel Varesotto è di 50,9 kg/ab-anno. Secondo il rapporto Comieco, la Lombardia rappresenta il bacino nazionale più importante per quantità ...Nel 2021 in Emilia Romagna sono state raccolte e avviate correttamente al riciclo oltre 390.000 tonnellate di carta e cartone per un incremento del 5,6% ...