“Lo hanno visto tutti”. Emma Marrone e la morte del papà, la reazione di Stefano De Martino (Di lunedì 5 settembre 2022) Emma Marrone è stata colpita da un lutto terribile: è morto il papà Rosario. Aveva 66 anni ed è stato il primo a scoprire il talento della figlia e a trasmetterle figlia la passione per la musica, inserendola già all’età di nove anni nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista. L’annuncio della scomparsa di Rosario Marrone è arrivato dalla pagina Facebook del Comune di Aradeo (Lecce), dove viveva la famiglia. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022)è stata colpita da un lutto terribile: è morto ilRosario. Aveva 66 anni ed è stato il primo a scoprire il talento della figlia e a trasmetterle figlia la passione per la musica, inserendola già all’età di nove anni nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista. L’annuncio della scomparsa di Rosarioè arrivato dalla pagina Facebook del Comune di Aradeo (Lecce), dove viveva la famiglia. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e ...

tancredipalmeri : Devo fare ammenda: è stato Tonali a buttare una palla in campo con azione in corso per interromperla, non uno stewa… - robertosaviano : Hanno cancellato gli occhi del murales di #Borsellino e rubato 23 statuette dall’Albero dei tutti in memoria di… - EnricoLetta : Gravissime le parole della #Meloni contro #greenpass e gestione della pandemia per ingraziarsi i #novax. Siamo per… - Matteo23822635 : @Queen_Mary_Na Visto la prestazione ne hanno bisogno e come!!! Se comunque lui in panchina è il primo ad essere ter… - GerryRitz : RT @SonsofAcMilan: Fake news. Il pallone era già in campo e Tonali lo prende in mano e si rivolge all'arbitro. L'hanno visto in 75000 perso… -