Le 15 piste ciclabili più belle del mondo (Di lunedì 5 settembre 2022) Quali sono le piste ciclabili più belle del mondo? Quelle che generano più foto su Instagram? E’ l’ipotesi (buona) presa in considerazione dal tour operator britannico Explore Worldwide, che ha studiato oltre 100 percorsi ciclabili in tutto il mondo per rivelare quali vengono fotografati e condivisi di più sui social media. Per fornire un po' di ispirazione, Explore ha analizzato il numero di hashtag che ciascuno di questi famosi percorsi ciclabili ha accumulato su Instagram e lo ha diviso per la lunghezza di ciascun percorso in chilometri. I risultati hanno rivelato le piste ciclabili con il maggior numero di condivisioni di foto per chilometro, con la Blue Ridge Parkway negli Stati Uniti in cima alla classifica, con 823 condivisioni ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Quali sono lepiùdel? Quelle che generano più foto su Instagram? E’ l’ipotesi (buona) presa in considerazione dal tour operator britannico Explore Worldwide, che ha studiato oltre 100 percorsiin tutto ilper rivelare quali vengono fotografati e condivisi di più sui social media. Per fornire un po' di ispirazione, Explore ha analizzato il numero di hashtag che ciascuno di questi famosi percorsiha accumulato su Instagram e lo ha diviso per la lunghezza di ciascun percorso in chilometri. I risultati hanno rivelato lecon il maggior numero di condivisioni di foto per chilometro, con la Blue Ridge Parkway negli Stati Uniti in cima alla classifica, con 823 condivisioni ...

IL_Diga : @aulinAtTheMoon Un universo nel quale tutte le città del mondo e pure i micro paesini e i posti sperduti sono perfe… - SimoneBellandi1 : RT @nonexpedit: Insomma i soldi del PNRR li puoi usare per le piste ciclabili e i corsi di formazione farlocchi ma non per intervenire sull… - GcristianoD : RT @nonexpedit: Insomma i soldi del PNRR li puoi usare per le piste ciclabili e i corsi di formazione farlocchi ma non per intervenire sull… - myriamsabolla : @martalamantide @mmorphine_ Le biciclette sono obbligate a circolare sulle piste ciclabili, dove ci sono. Dove non… - martalamantide : @myriamsabolla @mmorphine_ 'Se aspettiamo le piste ciclabili per usare la bici...' ... circa qui. -