Empoli | Lammers | «Partita complicata Roma? Se teniamo i ritmi alti per tutti 90? possiamo batterla»

(Di lunedì 5 settembre 2022) Sam, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Salernitana Sam, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: «Dobbiamo arrivare al più presto alla prima vittoria. Contro la Salernitana è stata unadifficile. Dobbiamo segnare di più, sfruttare meglio le occasioni che creiamo. I gol arriveranno. Io mi sento bene in questa squadra e voglio aiutarla a raggiungere la salvezza.? Se riusciamo a tenere un ritmo alto per 90 minutianche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Salernitana soffre, rimonta ma alla fine è costretta al pari interno con unancora a secco di vittorie ma con una sola sconfitta e dunque 4 punti in classifica. I ...affidano al tandem...Partita intensa e partenza lanciata dell'che in avvio spinge con convinzione.passa nello stretto e calcia da posizione defilata: respinge con i pugni Sepe, attento sul suo palo. La ...Satriano, Mazzocchi, Dia e Lammers nell'ordine caratterizzano una sfida in cui le squadre hanno provato senza riuscirci a superarsi ...La Salernitana soffre, rimonta ma alla fine è costretta al pari interno con un Empoli ancora a secco di vittorie ma con una sola sconfitta e dunque 4 punti in classifica. I campani invece salgono a qu ...