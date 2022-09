Canada | dieci persone accoltellate a morte | ricercate due persone - Sono state colpite a caso

(Di lunedì 5 settembre 2022) Altre 15rimaste ferite. I cadaveri rinvenuti in posti diversi, forse uccisi in strada. Polizia invita cittadinanza a chiudersi in casa. Trudeau: 'Raid orribili e ...

RaiNews : Il primo ministro, Justin Trudeau: 'Quello che è successo è orribile, sconvolgente' - sofonisba55 : RT @RaiNews: Il primo ministro, Justin Trudeau: 'Quello che è successo è orribile, sconvolgente' - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Canada, dieci persone accoltellate a morte: ricercate due persone #canada - stranifattinews : Canada, accoltellate a morte dieci persone. Trudeau: “Gesti orribili e scioccanti”. Si cercano due fratelli - tabarro63 : RT @RaiNews: Il video del luogo della strage in Canada, a nord di Ottawa, con 10 morti uccisi a coltellate e 15 feriti: è caccia all'uomo p… -

Altre 15 sono rimaste ferite. I cadaveri rinvenuti in posti diversi, forse uccisi in strada. Polizia invita cittadinanza a chiudersi in casa. Trudeau: 'Raid orribili e ...Strage in, in un'area a nord di Ottawa: la Polizia sta dando la caccia a due sospetti dopo una serie di accoltellamenti in cui sono state uccise 10 persone e altre 15 sono rimaste ferite . L'attacco è ...La polizia cerca i due presunti autori di una serie di accoltellamenti avvenuti nella provincia del Saskatchewan ...Dieci persone sono state uccise dopo un attacco con coltello in Saskatchewan, provincia del Canada occidentale.