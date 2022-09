Anticipo TFR: la guida completa per richiederlo (Di lunedì 5 settembre 2022) Come richiedere l’Anticipo del Tfr? Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione che matura per ogni mese in cui il dipendente è in forza in azienda. Tuttavia, a differenza di retribuzione lorda, maggiorazioni e straordinari (soltanto per citare alcuni esempi), il TFR è riconosciuto in un periodo diverso da quello in cui matura. Il dipendente ha infatti diritto al pagamento del TFR soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro, a norma dell’articolo 2120 del Codice civile, che si preoccupa di tracciarne la disciplina. In deroga a tutto questo, una parte del Trattamento di Fine Rapporto maturato può essere riconosciuto mentre il lavoratore è ancora in forza. Tuttavia, al fine di garantire la funzione stessa del TFR (quale elemento da riconoscersi alla cessazione del rapporto) ed in considerazione dell’impegno finanziario richiesto all’azienda ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 settembre 2022) Come richiedere l’del Tfr? Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione che matura per ogni mese in cui il dipendente è in forza in azienda. Tuttavia, a differenza di retribuzione lorda, maggiorazioni e straordinari (soltanto per citare alcuni esempi), il TFR è riconosciuto in un periodo diverso da quello in cui matura. Il dipendente ha infatti diritto al pagamento del TFR soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro, a norma dell’articolo 2120 del Codice civile, che si preoccupa di tracciarne la disciplina. In deroga a tutto questo, una parte del Trattamento di Fine Rapporto maturato può essere riconosciuto mentre il lavoratore è ancora in forza. Tuttavia, al fine di garantire la funzione stessa del TFR (quale elemento da riconoscersi alla cessazione del rapporto) ed in considerazione dell’impegno finanziario richiesto all’azienda ...

