Al “Cimarosa” torna Interferenze con Torquati e il sound designer Westkemper

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riprende dopo la pausa estiva l’attività didattica e concertistica del Conservatorio “Domenico”, presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala. Da oggi e fino a mercoledì 7 settembre si terrà la Masterclass dedicata alla vocalità moderna e contemporanea a cura del M°Monica Benvenuti, cantante lirica, docente presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto, specializzata nel repertorio contemporaneo, già solista apprezzata a cui grandi compositori hanno dedicato brani del loro repertorio. La Masterclass sarà dedicata allo studio e all’approfondimento di brani per voce ed ensemble del repertorio moderno, con particolare riguardo a composizioni di Poulenc, Berio, Dalla Piccola. In programma anche approfondimenti storico/analitici, a cura dei maestri Alessandra Bellino e Gianvincenzo Cresta. I brani in ...

