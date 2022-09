Verona-Sampdoria, le probabili formazioni del match (Di domenica 4 settembre 2022) Tra qualche ora inizierà un’altra sfida della quinta giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle ore 18:00 partirà Verona-Sampdoria. Le due compagini vengono entrambe da due pareggi, precedute da due sconfitte, quindi tutte e due sono alla ricerca dei tre punti perduti. Cioffi e Giampaolo proveranno ogni strategia per ottenere la vittoria oggi. Il Verona nonostante i suoi risultati poco convincenti prova ancora la stessa disposizione tattica. Questa volta però ci sarà spazio per l’esperienza in mezzo al campo di Miguel Veloso. Spostato sulla trequarti Ilic, ad accompagnare l’attacco con Lasagna ed Henry. Giampaolo si aspettava qualche rinforzo in più dal mercato, cosa che non ha ottenuto. Gabbiadini parte ancora una volta dalla panchina, come anche il neo acquisto Pussetto e Djuricic. Inizieranno la gara da titolari ... Leggi su zon (Di domenica 4 settembre 2022) Tra qualche ora inizierà un’altra sfida della quinta giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle ore 18:00 partirà. Le due compagini vengono entrambe da due pareggi, precedute da due sconfitte, quindi tutte e due sono alla ricerca dei tre punti perduti. Cioffi e Giampaolo proveranno ogni strategia per ottenere la vittoria oggi. Ilnonostante i suoi risultati poco convincenti prova ancora la stessa disposizione tattica. Questa volta però ci sarà spazio per l’esperienza in mezzo al campo di Miguel Veloso. Spostato sulla trequarti Ilic, ad accompagnare l’attacco con Lasagna ed Henry. Giampaolo si aspettava qualche rinforzo in più dal mercato, cosa che non ha ottenuto. Gabbiadini parte ancora una volta dalla panchina, come anche il neo acquisto Pussetto e Djuricic. Inizieranno la gara da titolari ...

internewsit : LIVE Serie A - Spezia-Bologna, 1-1: Bastoni pareggia i conti al Picco! - - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | @HellasVeronaFC, la probabile formazione di #Cioffi per la @sampdoria - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | @sampdoria, la probabile formazione di #Giampaolo per l'@HellasVeronaFC - internewsit : LIVE Serie A - Spezia-Bologna, 0-1: gli ospiti pressano in cerca del raddoppio! - - okayokayentret1 : Como assistir Hellas Verona x Sampdoria AO VIVO – Campeonato Italiano -