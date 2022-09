Un Posto al Sole, addio Susanna: il dolce messaggio di Niko (Di domenica 4 settembre 2022) Un Posto al Sole, colpo di scena nell’ultimo episodio. addio Susanna. Niko lascia un messaggio sui social Nel mondo delle soap opera, si sa, i colpi di scena sono dietro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 settembre 2022) Unal, colpo di scena nell’ultimo episodio.lascia unsui social Nel mondo delle soap opera, si sa, i colpi di scena sono dietro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Rosy83847148 : @HarveySp74 @Debora74545546 @mgmaglie @ritadallachiesa Tutte , posto al sole, uomini e donne, c è posta per te, gra… - TizioIncognit18 : @jacopo_iacoboni Di maio se n’è andato dai 5s per salvarsi il culo. Se domani a di maio offrissero un posto al sole… - dario39355099 : RT @Emili31842148: Fuori dalle palle e'un posto bellissimo Oggi c'e'un bel sole di Settembre E io cominciò dal caffè Buona Domenica ??? http… - Emili31842148 : Fuori dalle palle e'un posto bellissimo Oggi c'e'un bel sole di Settembre E io cominciò dal caffè Buona Domenica ??? - mariateresacip : @PAPER0GA Non è storia. Non è 'Un posto al sole'. È un libro che va interpretato. Equivale a chiedersi perché Paper… -