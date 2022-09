"Tentano di tutto...". Meloni denuncia il complotto contro FdI: cosa sta accadendo (Di domenica 4 settembre 2022) L'allarme viene lanciato da Giorgia Meloni in un breve video pubblicato su Facebook. La leader di Fratelli d'Italia, infatti, afferma: "Hanno paura della nostra vittoria e le stanno tentando tutte per fermarci. Ma le nostre spalle sono larghe, perché ci siete voi a sostenerci. Il 25 settembre dimostriamo insieme che non esiste potere più forte di quello del popolo italiano". Nel video, la scritta: "I poteri forti sono contro di noi? Non c'è potere più forte del popolo italiano". Insomma, il sospetto è che ci sia una mobilitazione per frenare la corsa di FdI. A tal proposito, per esempio, la stampa che osteggia il centrodestra insiste sulla presunta spaccatura tra Meloni e Matteo Salvini sul tema delle sanzioni alla Russia. A smentire le ricostruzioni ci pensa anche il leghista: "Punto di rottura? Assolutamente no e ci prepariamo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) L'allarme viene lanciato da Giorgiain un breve video pubblicato su Facebook. La leader di Fratelli d'Italia, infatti, afferma: "Hanno paura della nostra vittoria e le stanno tentando tutte per fermarci. Ma le nostre spalle sono larghe, perché ci siete voi a sostenerci. Il 25 settembre dimostriamo insieme che non esiste potere più forte di quello del popolo italiano". Nel video, la scritta: "I poteri forti sonodi noi? Non c'è potere più forte del popolo italiano". Insomma, il sospetto è che ci sia una mobilitazione per frenare la corsa di FdI. A tal proposito, per esempio, la stampa che osteggia il centrodestra insiste sulla presunta spaccatura trae Matteo Salvini sul tema delle sanzioni alla Russia. A smentire le ricostruzioni ci pensa anche il leghista: "Punto di rottura? Assolutamente no e ci prepariamo a ...

Libero_official : 'Hanno paura della nostra vittoria e tentano di tutto per fermarci': #FdI, la denuncia di #GiorgiaMeloni… - elena_elnmrl15 : @AcchiappaMosche @BarillariDav @matteosalvinimi Che viene concesso tutto quindi per loro provarci è un richiamo....… - ____SiRvia : RT @michelelzz: Dovrebbero istituire un fondo di assistenza per le vittime dello 'stress da reincarto'. Per tutti quelli che togliendo dall… - michelelzz : Dovrebbero istituire un fondo di assistenza per le vittime dello 'stress da reincarto'. Per tutti quelli che toglie… - Bera49164308 : RT @InversoMarty: VelenoQB: I #britannici tentano il tutto per tutto, ma adesso giocano a carte scoperte. I rappresentanti dell'#intellig… -