Roma | violentata e picchiata a 14 anni | il fidanzato filma lo stupro e lo posta sui social

(Di domenica 4 settembre 2022) Solo 14lei, 17 lui e un bambino che sta per nascere frutto dell’ennesima violenza che la giovane avrebbe subito per mesi. Il ragazzo l’avrebbe costretta a subire un rapporto, uno dei tanti ottenuti con la forza,ndo ogni cosa con il cellulare endolo sui. «Il miomi ha, ha provato a strozzarmi mettendomi le mani al collo, mi ha dato dei morsi in faccia», spiega ai carabinieri di Prima Porta la 14enne. La giovane racconta di violenze «che avvenivano anche per strada», di una storia partita come una favola che ben presto si è trasformata in un incubo. «All’inizio era bravo, poi ha iniziato a diventare violento, mi ha rubato dentro casa, era geloso e mi obbligava a non andare a scuola se no mi picchiava per gelosia». La relazione tra i due ...