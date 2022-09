Milan, l’onda lunga dello Scudetto. Inter e Juve, indizi d’inferiorità (Di domenica 4 settembre 2022) Il sabato di Serie A ha emesso i primi verdetti: il Milan comanda ancora, Inter e Juve annaspano nella loro rincorsa al Tricolore Il Milan è la squadra migliore della Serie A. Potrebbe essere un assunto banale per chi, in fin dei conti, porta il Tricolore sul petto. Eppure non lo è, ragionando che più di qualcuno considerava in effetti l’Inter superiore nello scorso campionato. Dubbi spazzati via dal primo derby della stagione, nel quale Leao e Tonali hanno travolto i nerazzurri in una mezzora abbondante di mareggiata. Troppo fresco, tonico e intenso il collettivo di Pioli per un Biscione spento e svuotato, preso d’infilata ripetutamente nelle praterie concesse ai cugini. E non è stato un semplice blackout, checché ne dica Inzaghi: il cedimento strutturale era già stato avvertito in maniera ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Il sabato di Serie A ha emesso i primi verdetti: ilcomanda ancora,annaspano nella loro rincorsa al Tricolore Ilè la squadra migliore della Serie A. Potrebbe essere un assunto banale per chi, in fin dei conti, porta il Tricolore sul petto. Eppure non lo è, ragionando che più di qualcuno considerava in effetti l’superiore nello scorso campionato. Dubbi spazzati via dal primo derby della stagione, nel quale Leao e Tonali hanno travolto i nerazzurri in una mezzora abbondante di mareggiata. Troppo fresco, tonico e intenso il collettivo di Pioli per un Biscione spento e svuotato, preso d’infilata ripetutamente nelle praterie concesse ai cugini. E non è stato un semplice blackout, checché ne dica Inzaghi: il cedimento strutturale era già stato avvertito in maniera ...

cesololinter194 : @Onda_CalabraIII @PandArancio @MarcoYera Appunto sono passati 2 anni e c'era un allenatore fenomenale con dietro sq… - yointazz : RT @CalcioFinanza: Il #Milan sigla un accordo con YES Network. La rete manderà in onda le gare dei rossoneri in replica, si parte dal derby… - VicGZ_455 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan sigla un accordo con YES Network. La rete manderà in onda le gare dei rossoneri in replica, si parte dal derby… - ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: Il #Milan sigla un accordo con YES Network. La rete manderà in onda le gare dei rossoneri in replica, si parte dal derby… - AnnaL87 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan sigla un accordo con YES Network. La rete manderà in onda le gare dei rossoneri in replica, si parte dal derby… -

Calcio in tv oggi: programma del 3 settembre 2022 - Calciomagazine Per gli uomini di Allegri buono il risultato ma sul piano del gioco l'incontro dell'Allianz Stadium ha rilevato c'é ancora molto da fare. Alle 18 é tempo di Derby: da San Siro va in onda Milan - ... #MilanSpace,calcio anglo - italiano a 360°.Tra mercato e altro ... personaggio pubblico, attore, conduttore, vj, esperto di musica, grande tifoso del Milan. Ha su twitch un suo canale dove va in onda da lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 il SilveStream, l'unica TV ... Calcio News 24 Per gli uomini di Allegri buono il risultato ma sul piano del gioco'incontro dell'Allianz Stadium ha rilevato c'é ancora molto da fare. Alle 18 é tempo di Derby: da San Siro va in- ...... personaggio pubblico, attore, conduttore, vj, esperto di musica, grande tifoso del. Ha su twitch un suo canale dove va inda lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 il SilveStream,'unica TV ... Milan, l’onda lunga dello Scudetto. Inter e Juve, indizi d’inferiorità