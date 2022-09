F1 GP Olanda 2022 | Isola | “Gara divertente | grazie alle tre mescole tante strategie possibili”

(Di domenica 4 settembre 2022) Mario, direttore motorsport di Pirelli, ha parlato al termine del Gran Premio di, che ha visto trionfare Max Verstappen: “E’ stata unae piena di emozioni, con un finale caratterizzato dvariabili che solo un circuito come Zandvoort offre. Ciò è merito delle diverse, del degrado contenuto della soft e della prestazione della hard. Oggi il colore che ha sorriso alla marea orange sugli spalti è stato il bianco, più precisamente quello della gomma hard. Ha infatti consentito a piloti e squadre di spaziare molto nelle scelte in pista. E’ merito delle treportate inche hanno regalato al pubblico tre team diversi“. Ha poi parlato anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato F1 ...

SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - sportface2016 : #F1 #DutchGP, #Isola: “Gara divertente, grazie alle tre mescole tante strategie possibili” - P300it : F1 | GP Olanda 2022, Gara, Schumacher: “Il nostro pit stop non è stato dei migliori” ? di Alessandra Leoni ??… - P300it : F1 | GP Olanda 2022, Gara, Tsunoda: “Abbiamo dovuto ritirare la vettura” ? di Gaia Caimi ?? - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Olanda 2022, analisi Ferrari: nel pit di Sainz il meccanico con la gomma posteriore si posiziona sull’anteriore ? di A… -

... ma si riferisce anche e soprattutto ai paesi partecipanti al concorso, ovvero: Italia,, ... Le estrazioni di Martedì 30 Agosto: i numeri vincenti e il montepremi. Concorso n°57 di Martedì 30 ...L'olandese della Red Bull dovrà fare i conti con i suoi rivali, soprattutto i ferraristi, che dopo il difficile weekend belga sono motivati a far bene: 'insarà diverso dal Belgio, ma dobbiamo ...Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, ha parlato al termine del Gran Premio di Olanda, che ha visto trionfare Max Verstappen: “E’ stata una gara divertente e piena di emozioni, con un finale ...Dal venerdì i piloti non erano soddisfatti, ci abbiamo lavorato la sera e la notte per cercare di migliorare. La risposta di Binotto non si è fatta attendere: “È sempre facile parlare da fuori. Occorr ...