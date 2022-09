F1: Binotto, 'non siamo soddisfatti, non eravamo abbastanza veloci' (Di domenica 4 settembre 2022) Zandvoort, 4 set. - (Adnkronos) - "Oggi non siamo soddisfatti. La preoccupazione è la mancanza di ritmo, non eravamo veloci abbastanza". Così il team principal della Ferrari Mattia Binotto nel post gara del Gp d'Olanda ai microfoni di Sky Sport. "È qui che dovremo concentrarci e capire. Quando si è in affanno sul ritmo, è normale che il risultato non sia all'altezza delle aspettative". Poi sul lungo pit stop di Sainz: "È stato un semplice pasticcio, la chiamata è arrivata all'ultima curva e i meccanici non hanno avuto il tempo per arrivare pronti con le gomme. Volevamo reagire alla mossa di Hamilton, era giusto farla, ma con una chiamata arrivata troppo tardi. Sono cose che succedono e dalle quali si impara". Sugli altri episodi: "Il pit stop di Leclerc poco prima della Safety Car? ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Zandvoort, 4 set. - (Adnkronos) - "Oggi non. La preoccupazione è la mancanza di ritmo, non". Così il team principal della Ferrari Mattianel post gara del Gp d'Olanda ai microfoni di Sky Sport. "È qui che dovremo concentrarci e capire. Quando si è in affanno sul ritmo, è normale che il risultato non sia all'altezza delle aspettative". Poi sul lungo pit stop di Sainz: "È stato un semplice pasticcio, la chiamata è arrivata all'ultima curva e i meccanici non hanno avuto il tempo per arrivare pronti con le gomme. Volevamo reagire alla mossa di Hamilton, era giusto farla, ma con una chiamata arrivata troppo tardi. Sono cose che succedono e dalle quali si impara". Sugli altri episodi: "Il pit stop di Leclerc poco prima della Safety Car? ...

