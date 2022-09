“É fuggita via”: Adriana Volpe se ne va e illumina il Red carpet di Venezia (Di domenica 4 settembre 2022) Adriana Volpe sì, Sonia Bruganelli no. Eppure era l’evento dell’anno ed é stata la Volpe che ha illuminato tutto il Red carpet. Adriana Volpe Venezia Direttanews.com 02 09 22 (Twitter screenshot)Nelle ultime settimane non si era fatto altro che parlare di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le vecchie ruggini si erano fatte di nuovo sentire e il botta e risposta sono stati al veleno. La Volpe però è partita all’improvviso ed è volata nella città dell’amore e del cinema. In questi giorni si parla tanto di Grande Fratello Vip e della riconferma di Sonia Bruganelli al posto di quella di Adriana Volpe. Le due ex opinioniste erano state fianco a fianco nelle sedie infuocate ... Leggi su direttanews (Di domenica 4 settembre 2022)sì, Sonia Bruganelli no. Eppure era l’evento dell’anno ed é stata lache hato tutto il RedDirettanews.com 02 09 22 (Twitter screenshot)Nelle ultime settimane non si era fatto altro che parlare die Sonia Bruganelli. Le vecchie ruggini si erano fatte di nuovo sentire e il botta e risposta sono stati al veleno. Laperò è partita all’improvviso ed è volata nella città dell’amore e del cinema. In questi giorni si parla tanto di Grande Fratello Vip e della riconferma di Sonia Bruganelli al posto di quella di. Le due ex opinioniste erano state fianco a fianco nelle sedie infuocate ...

C4STLECULT : florence secondo appena ha finito le riprese è letteralmente fuggita via e ha detto “a mai più arrivederci” e la capisco - microcerotis : RT @ElioLannutti: “Darya Dugina uccisa da una donna del battaglione Azov ora fuggita in Estonia”. Usata bomba attivata a distanza. Putin: “… - ScrivoLibero : Una minorenne sarebbe fuggita da una comunità di Canicattì dove si trovava poiché collocata dal Tribunale per i min… -