Amici 21, l’ultimo abbraccio tra Serena Carella e Albe prima della partenza della ballerina per New York (Di domenica 4 settembre 2022) Il fatidico momento è arrivato per Serena Carella e Albe: quello della partenza della ballerina per New York. La ragazza pugliese, infatti, nonostante non abbia conquistato il trionfo del talent (che è andato, invece, al lametino Luigi Strangis), è riuscita a conquistare più di una vittoria nel corso della sua avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Proprio lei, infatti, grazie al programma di Canale 5, ha incontrato l’amore, ma non solo. Nel corso della finalissima di Amici 21 ha conquistato il premio Tim, oltre che un’importante borsa di studio che le garantirà la possibilità di studiare in una ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 settembre 2022) Il fatidico momento è arrivato per: quelloper New. La ragazza pugliese, infatti, nonostante non abbia conquistato il trionfo del talent (che è andato, invece, al lametino Luigi Strangis), è riuscita a conquistare più di una vittoria nel corsosua avventura nella scuola didi Maria De Filippi. Proprio lei, infatti, grazie al programma di Canale 5, ha incontrato l’amore, ma non solo. Nel corsofinalissima di21 ha conquistato il premio Tim, oltre che un’importante borsa di studio che le garantirà la possibilità di studiare in una ...

IsaeChia : #Amici21, l’ultimo abbraccio tra Serena Carella e Albe prima della partenza della ballerina per New York Serena h… - 123stefano : Ma gli assassini di oppositori, rivali, presunti nemici x il mondo non sono altri? Non sarebbe l'ultimo né il 1° di… - peroninonpara : @MartaFarasha @trashloger esatto Pugliese anche io spesso guardando gli orari (che non guardo più perché non ne val… - milaunicoamore : @bloccoappunti Una tovaglia Nera? È una camicia giapponese che mi ha portato mia sorella dall'ultimo viaggio. Oggi… - rochasantospisa : @SoccorsiG @adrianobusolin Se uniamoci, insieme possiamo cambiare! #25settembre è l'ultimo treno, non possiamo perd… -