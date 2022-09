Venezia 2022, Andrea Pallaoro: “Monica un’eroina moderna capace di perdonare” (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Questa storia si inserisce in un’esplorazione più ampia, iniziata con il mio film precedente, relativamente alle complessità dell’abbandono, dinamiche psicologiche ed emotive derivanti dal non essere accettati”. Andrea Pallaoro presenta Monica e torna in Concorso a Venezia cinque anni dopo Hannah: questa volta tocca a Monica (“secondo capitolo di una trilogia il cui capitolo conclusivo ancora lo devo immaginare”), interpretata da Trace Lysette, un presente di relazioni complicate (molteplici le telefonate a un fantomatico Jimmy, che non risponde mai), un passato con cui fare pace quando una chiamata inaspettata la riporta al cospetto dell’anziana madre, Eugenia (Patricia Clarkson), ormai prossima alla fine a causa di un brutto male. Per la parte della ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Questa storia si inserisce in un’esplorazione più ampia, iniziata con il mio film precedente, relativamente alle complessità dell’abbandono, dinamiche psicologiche ed emotive derivanti dal non essere accettati”.presentae torna in Concorso acinque anni dopo Hannah: questa volta tocca a(“secondo capitolo di una trilogia il cui capitolo conclusivo ancora lo devo immaginare”), interpretata da Trace Lysette, un presente di relazioni complicate (molteplici le telefonate a un fantomatico Jimmy, che non risponde mai), un passato con cui fare pace quando una chiamata inaspettata la riporta al cospetto dell’anziana madre, Eugenia (Patricia Clarkson), ormai prossima alla fine a causa di un brutto male. Per la parte della ...

