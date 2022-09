Serve risposta Ue contro il caro bollette Il messaggio di Mattarella a Cernobbio

Leggi su formiche

(Di sabato 3 settembre 2022) L’Europa deve rispondere all’aumento dei prezzi dell’energia, dice il presidente della Repubblica Sergio. Nelche ha aperto apre la seconda giornata del Forum Ambrosetti a, il capo dello Stato punta il dito sulla Russia ma anche sui Paesi del Vecchio Continente. “Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell’energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale”, scrive. “È necessaria e urgente unaeuropea all’altezza dei problemi. I singoli Paesi non possono rispondere con efficacia alla crisi. Nel liberarsi dalla dipendenza russa per le fonti di energia, l’Europa è chiamata, ancora una volta, a compiere un salto in avanti in determinazione politica, integrazione, innovazione”, ...