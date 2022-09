Padova, tenta il sorpasso in moto e si schianta contro un trattore: Mariano muore sul colpo (Di sabato 3 settembre 2022) Tragedia sulla strada. motociclista tenta il sorpasso ma si schianta contro un trattore . Morto sul colpo Mariano Industria , classe 1984 di San Pietro in Gu. La tragedia nel pomeriggio di oggi, 3 ... Leggi su leggo (Di sabato 3 settembre 2022) Tragedia sulla strada.ciclistailma siun. Morto sulIndustria , classe 1984 di San Pietro in Gu. La tragedia nel pomeriggio di oggi, 3 ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Padova Tenta il sorpasso in moto e si schianta contro un trattore: Mariano muore sul colpo FOTO - bizcommunityit : Tenta il sorpasso all'incrocio a Piazzola sul Brenta ma sbatte contro un trattore. Morto sul colpo un motocicl - leggoit : #Padova Tenta il sorpasso in moto e si schianta contro un trattore: Mariano muore sul colpo FOTO - Gazzettino : Tenta il sorpasso all'incrocio a Piazzola sul Brenta ma sbatte contro un trattore. Morto sul colpo un motociclista - abbracadabra6 : Padova, poliziotto salva ragazza che tenta il suicidio in stazione. Ignoranti sinistroidi niente da dire contro l’a… -