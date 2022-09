MotoGP, gara GP San Marino 2022 domani in tv in chiaro? Orario partenza e canale domenica 4 settembre (Di sabato 3 settembre 2022) domani domenica 4 settembre è il momento della terza e decisiva giornata al Gran Premio di San Marino, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Misano Adriatico il day 3 avrà inizio alle ore 9:40 per il warm-up. Alle 14, invece, semaforo verde per la gara. Tutto il Gran Premio di San Marino sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro anche su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Misano con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domenica 4 ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022)è il momento della terza e decisiva giornata al Gran Premio di San, valevole per la quattordicesima tappa del Mondialedi. Sul circuito di Misano Adriatico il day 3 avrà inizio alle ore 9:40 per il warm-up. Alle 14, invece, semaforo verde per la. Tutto il Gran Premio di Sansarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Lasarà trasmessa in diretta inanche su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Misano con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di4 ...

