Lazio-Napoli 1-2, Spalletti: “Siamo sulla strada giusta, ma non dobbiamo fare certi errori” (Di sabato 3 settembre 2022) “Siamo sulla strada giusta, la squadra è in condizione ma a volte ci perdiamo in alcune banalità. La squadra è stata corta, ha costruito sempre con qualità. Ma alcuni palloni non posSiamo perderli”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti dopo la vittoria per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio. Decidono le reti di Kim Min-Jae e Kvaratskhelia, due nuovi acquisti: “Gli scout e il direttore fanno la loro valutazione. Poi se ne parla. Tutti ci hanno parlato bene dei giocatori. Potevano metterci più tempo ad entrare nei meccanismi del gruppo, ma si sono rivelati sin dal ritiro due ragazzi e giocatori eccezionali. Kvaratskhelia non mi ha sorpreso, lo ha fatto quando ha sbagliato quel gol di piatto al volo. Lui è molto tecnico”, spiega il ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) “, la squadra è in condizione ma a volte ci perdiamo in alcune banalità. La squadra è stata corta, ha costruito sempre con qualità. Ma alcuni palloni non posperderli”. Lo ha detto l’allenatore del, Lucianodopo la vittoria per 2-1 all’Olimpico contro la. Decidono le reti di Kim Min-Jae e Kvaratskhelia, due nuovi acquisti: “Gli scout e il direttore fanno la loro valutazione. Poi se ne parla. Tutti ci hanno parlato bene dei giocatori. Potevano metterci più tempo ad entrare nei meccanismi del gruppo, ma si sono rivelati sin dal ritiro due ragazzi e giocatori eccezionali. Kvaratskhelia non mi ha sorpreso, lo ha fatto quando ha sbagliato quel gol di piatto al volo. Lui è molto tecnico”, spiega il ...

